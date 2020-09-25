Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Костин дебютирует за «Авангард», Буше и Толчинский пропустят встречу с «Куньлунем»

Костин дебютирует за «Авангард», Буше и Толчинский пропустят встречу с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» объявил состав на матч с «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере». Новичок команды Клим Костин дебютирует за омичей. Рид Буше и Сергей Толчинский пропустят встречу.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Емелин — Шарипзянов, Секач — Найт — Хохлачёв;
  • Чистяков — Каски, Шумаков — Семёнов — Дедунов;
  • Береглазов — Готовец, Костин — Зернов — Чинахов;
  • Соловьёв, Каблуков — Стась — Потапов.

В воротах встречу начнёт Игорь Бобков, его сменщик — Эмиль Гарипов.

Напомним, Костин подписал контракт с омским клубом, однако сможет вернуться в тренировочный лагерь и сыграть в Северной Америке в сезоне-2020/2021. Российский нападающий был выбран «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/2019 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах. В сезоне-2019/2020 в четырёх матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис» забил один гол.

Нападающий «Сент-Луиса» Костин перешёл в «Авангард»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020