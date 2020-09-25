Костин дебютирует за «Авангард», Буше и Толчинский пропустят встречу с «Куньлунем»

«Авангард» объявил состав на матч с «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице омского клуба в «Твиттере». Новичок команды Клим Костин дебютирует за омичей. Рид Буше и Сергей Толчинский пропустят встречу.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Емелин — Шарипзянов, Секач — Найт — Хохлачёв;
- Чистяков — Каски, Шумаков — Семёнов — Дедунов;
- Береглазов — Готовец, Костин — Зернов — Чинахов;
- Соловьёв, Каблуков — Стась — Потапов.
В воротах встречу начнёт Игорь Бобков, его сменщик — Эмиль Гарипов.
Напомним, Костин подписал контракт с омским клубом, однако сможет вернуться в тренировочный лагерь и сыграть в Северной Америке в сезоне-2020/2021. Российский нападающий был выбран «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/2019 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах. В сезоне-2019/2020 в четырёх матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис» забил один гол.
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