Минское «Динамо» одержало четыре победы подряд впервые за четыре сезона

Минское «Динамо» впервые за четыре сезона выиграло четыре матча подряд. Последний раз такая серия была у минчан в сезоне-2016/2017. Тогда командой руководил Крэйг Вудкрофт.

Сегодня, 25 сентября, «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях со счётом 4:3 обыграло «Автомобилист». Это четвёртая подряд победа минчан.

На 5-й минуте первого периода Алексей Макеев с передач Павла Дацюка и Чарльза Дженовея вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Спустя две минуты минчане отыгрались. Егор Шарангович и Бреннан Менелл ассистировали Шейну Принсу. В середине второго периода Кирилл Воронин вывел «Динамо» вперёд, однако спустя уже полторы минуты Станислав Бочаров сравнял счёт. На 38-й минуте Алексей Протас с передач Адама Альмквиста и Принса сделал счёт 3:2 в пользу минского коллектива. Ещё через две минуты «Динамо» увеличило преимущество усилиями Шаранговича. В конце встречи Макеев оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.