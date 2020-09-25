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Минское «Динамо» одержало четыре победы подряд впервые за четыре сезона

Минское «Динамо» одержало четыре победы подряд впервые за четыре сезона
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» впервые за четыре сезона выиграло четыре матча подряд. Последний раз такая серия была у минчан в сезоне-2016/2017. Тогда командой руководил Крэйг Вудкрофт.

Сегодня, 25 сентября, «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях со счётом 4:3 обыграло «Автомобилист». Это четвёртая подряд победа минчан.

На 5-й минуте первого периода Алексей Макеев с передач Павла Дацюка и Чарльза Дженовея вывел хозяев вперёд, реализовав большинство. Спустя две минуты минчане отыгрались. Егор Шарангович и Бреннан Менелл ассистировали Шейну Принсу. В середине второго периода Кирилл Воронин вывел «Динамо» вперёд, однако спустя уже полторы минуты Станислав Бочаров сравнял счёт. На 38-й минуте Алексей Протас с передач Адама Альмквиста и Принса сделал счёт 3:2 в пользу минского коллектива. Ещё через две минуты «Динамо» увеличило преимущество усилиями Шаранговича. В конце встречи Макеев оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне в основное время, уступив «Динамо» Минск
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