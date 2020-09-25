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«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Сибирь»

«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

В Хельсинки завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Йокерит» принимал «Сибирь». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

На 10-й минуте Виктор Комаров вывел гостей вперёд. В начале второго периода хозяева в течение двух минут забросили две шайбы усилиями Микко Лехтонена и Давида Скленички. Вскоре Микаэль Руохомаа сравнял счёт, но затем финский клуб забросил три шайбы. Их авторами стали Марко Антилла, Никлас Йенсен и Йон Норман.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2020, пятница. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Комаров (Чесалин, Алексеев) – 10:36' (5x5)   1:1 Лехтонен – 20:33' (5x5)   2:1 Скленичка (Кивистё) – 21:24' (4x5)   2:2 Руохомаа (Гуркин, Хохлов) – 28:28' (5x5)   3:2 Анттила (Йоэнсуу, Пильстрём) – 33:41' (5x5)   4:2 Йенсен (Лёв, Грант) – 41:07' (5x5)   5:2 Норман – 59:39' (en)

«Йокерит» одержал уже третью победу подряд. Финский клуб набрал шесть очков по итогам четырёх матчей и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Сибирь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах. Клуб из Новосибирска (7) занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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