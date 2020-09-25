«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Сибирь»

В Хельсинки завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Йокерит» принимал «Сибирь». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

На 10-й минуте Виктор Комаров вывел гостей вперёд. В начале второго периода хозяева в течение двух минут забросили две шайбы усилиями Микко Лехтонена и Давида Скленички. Вскоре Микаэль Руохомаа сравнял счёт, но затем финский клуб забросил три шайбы. Их авторами стали Марко Антилла, Никлас Йенсен и Йон Норман.

«Йокерит» одержал уже третью победу подряд. Финский клуб набрал шесть очков по итогам четырёх матчей и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Сибирь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах. Клуб из Новосибирска (7) занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.