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«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и одержал вторую победу подряд

«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и одержал вторую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 3:2.

В концовке первого тайма «Нефтехимик» вышел вперёд после точного броска Марата Хайруллина. В середине второго периода Артур Каюмов сравнял счёт, но менее чем через минуту Дэниэл Буцаев забросил вторую шайбу нижнекамцев. Ещё до заключительного перерыва Либор Гудачек увеличил преимущество гостей в счёте, но Александр Дарьин вновь вернул надежду хозяевам на перевод игры в овертайм. Впрочем, счёт больше не изменился.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2020, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хайруллин (Осипов) – 15:19' (5x5)   1:1 Каюмов (Алексеев) – 31:27' (5x4)   1:2 Буцаев – 32:03' (5x5)   1:3 Гудачек (Рантакари, Хайруллин) – 39:40' (5x5)   2:3 Дарьин (Каюмов) – 43:58' (5x5)

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд после серии из четырёх поражений. «Локомотив» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.

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