«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и одержал вторую победу подряд

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 3:2.

В концовке первого тайма «Нефтехимик» вышел вперёд после точного броска Марата Хайруллина. В середине второго периода Артур Каюмов сравнял счёт, но менее чем через минуту Дэниэл Буцаев забросил вторую шайбу нижнекамцев. Ещё до заключительного перерыва Либор Гудачек увеличил преимущество гостей в счёте, но Александр Дарьин вновь вернул надежду хозяевам на перевод игры в овертайм. Впрочем, счёт больше не изменился.

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд после серии из четырёх поражений. «Локомотив» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.