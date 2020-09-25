Тренер «Куньлуня»: мы перестали играть с опаской, и сегодня «Авангарду» было тяжело

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлуня» Игорь Уланов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).

«Авангарду» нелегко далась победа, наши ребята всё оставили на льду. «Куньлунь» начал играть уже не с опаской, а внимательно, дисциплинированно. Ребята сегодня справились, выложились на 100%, немного подломили две быстрые шайбы во втором периоде, но в третьем разыгрались.

Трудно играть в усечённом составе. Но многие ребята получают шанс, который не получили бы в другой ситуации. Работаем над усилением, ведём переговоры. Думаю, в скором времени команда будет полностью укомплектована.

Шапорев был не заметен? Возможно, на эмоциях сыграл пару матчей, соперник его недооценивал. Вероятно, сейчас у него стало меньше возможностей использовать свои сильные качества», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.