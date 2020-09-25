Тренер «Куньлуня»: мы перестали играть с опаской, и сегодня «Авангарду» было тяжело

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлуня» Игорь Уланов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).
«Авангарду» нелегко далась победа, наши ребята всё оставили на льду. «Куньлунь» начал играть уже не с опаской, а внимательно, дисциплинированно. Ребята сегодня справились, выложились на 100%, немного подломили две быстрые шайбы во втором периоде, но в третьем разыгрались.
Трудно играть в усечённом составе. Но многие ребята получают шанс, который не получили бы в другой ситуации. Работаем над усилением, ведём переговоры. Думаю, в скором времени команда будет полностью укомплектована.
Шапорев был не заметен? Возможно, на эмоциях сыграл пару матчей, соперник его недооценивал. Вероятно, сейчас у него стало меньше возможностей использовать свои сильные качества», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 25 сентября 2020
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:46
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:01
-
21:52
-
21:32
-
20:47
-
20:12
-
20:09
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:16
-
19:05
-
18:54
-
18:30
-
18:18
-
17:56
-
17:37
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:24
-
15:32
-
15:08
-
15:05
-
15:00
-
14:44
-
14:34
-
14:15