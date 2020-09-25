Дмитрий Квартальнов: надо учиться у соперника — мальчишки СКА не щадя себя играли

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б).
«Конечно, довольны двумя очками. Хотел бы выделить одного хоккеиста — Билялова. Мы сегодня не показали того хоккея, который хотели. Нужно учиться и у соперника — мальчишки не щадя себя играли.
Недооценка? Не хочется об этом говорить. В хоккей все умеют играть. У них есть ребята из первой команды.
Молодая оборона — надо было в их зоне играть. Нам стоит подумать. Может, тоже молодёжь выпускать.
В целом мы рассматриваем молодых ребят. Предсезонный турнир дал понимание, на кого можем рассчитывать. Будем давать молодым больше игрового времени.
Выставить на следующий матч молодёжку? Не стоит пороть горячку. У нас хорошие, опытные ребята. Вообще, лицо команды — это лицо тренера. Значит, я что-то упустил, тренерский штаб недоработал», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».
- 25 сентября 2020
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