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Лукоянов: молодёжь СКА ничем не отличалась от основы — вернулись после 0:2

Лукоянов: молодёжь СКА ничем не отличалась от основы — вернулись после 0:2
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Встреча закончилась победой «Ак Барса» со счётом 3:2 Б.

«Тяжёлый матч. Нас предупреждали, что у соперника молодые ребята, им есть что доказывать. Им дали шанс показать себя, и они сыграли хорошо. Ничем не отличались от основного состава — вернулись после 0:2. Мы в свою очередь провели не очень качественный матч. Хорошо, что заработали два очка.

Не бросалось в глаза, что против нас играет много молодёжи. Они действовали командой, держали темп. Отсюда у нас появлялись ошибки, удаления. Это и должны делать молодые игроки, которым дают шанс — наводить суету, зарабатывать удаления. Мы очень много играли в меньшинстве, и это нас подвело.

Пока мы далеки от своей лучшей игры. Не хватает агрессии. Надо работать и работать, и тогда всё будет хорошо. Против молодых всегда трудно играть. Им не нужно много думать — нужно просто бегать, наседать на соперника. Если будешь быстрее, у другой команды останется меньше времени на размышление. Будешь держать темп, больше времени проведешь в чужой зоне. Думаю, этих ребят даже заводить не нужно было. Им только хладнокровия не хватает в завершении», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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