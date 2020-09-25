Ротенберг: СКА был готов совершить подвиг, был близок к подвигу в матче с «Ак Барсом»

И.о. главного тренера СКА Роман Ротенберг поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча закончилась победой казанцев — 3:2 Б. Ротенберг заменил Валерия Брагина, у которого подозревают коронавирус.

«Всегда стремимся побеждать. Если сегодня отработали бы идеально, выиграли бы. Где-то нужно ещё добавить. Следующие матчи работаем в таком составе. Но новую информацию получаем постоянно – на «Сибирь» был запланирован один состав, за два часа его поменяли, потому что не все ребята могли участвовать.

Молодые ребята прошли экзамен молодого бойца, многие ребята готовы играть на этом уровне.

Сегодня все наши защитники были не старше 2000 года? Спорт – уникальная вещь. Человеческий ресурс неограничен, если найти правильный подход. Мы были готовы совершить подвиг, мы были близки к подвигу.

Мы долго готовились к матчу. И я, и весь тренерский штаб. Мы давно знакомы с тренерами, игроков многих знаю давно, их родителей. Чудес не бывает, это огромная работа с каждым лично. Не можем всё всем рассказывать. Это ежедневная работа, чтобы сохранить игрока в России, чтобы подготовить защитников, нападающих, как сегодня Чибриков сыграл, игрок 2003 года, масочник. Не проигрывал борьбу никому. Хоккей был очень высокого уровня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата».