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Пойнт сделал дубль в матче с «Далласом», Кучеров набрал 31-е очко

Пойнт сделал дубль в матче с «Далласом», Кучеров набрал 31-е очко
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости идёт второй период, счёт 2:2.

Обе шайбы «Тампы» в матче забросил канадский нападающий Брейден Пойнт. В самом конце первого периода он отличился с передач Ондржея Палата и Кевина Шаттенкирка. Во втором периоде Пойнт реализовал большинство: «Даллас» остался на льду вчетвером после того, как малым штрафом был наказан Джо Олексяк. Ассистентом выступил россиянин Никита Кучеров, на счету которого уже 31 (7+24) очко.

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24-летний Пойнт выступает за «Тампу» с 2016 года. В 2014 году он был выбран клубом из Флориды в третьем раунде драфта под общим 79-м номером.

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