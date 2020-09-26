Джо Павелски повторил рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». В ходе третьего периода счёт равный — 4:4.
Статистика Джо Павелски в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В составе «Далласа» дублем отметился Джо Павелски. Для 36-летнего форварда вторая шайба в матче стала 60-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он вышел на первое место по этому показателю среди американских хоккеистов, сравнявшись с Джо Малленом.
Третье место в национальном рейтинге также занимает легендарный нападающий «Далласа» Майк Модано, в активе которого 58 голов. Павелски проводит первый сезон в составе «звёзд». До этого он выступал за «Сан-Хосе Шаркс».
Легендарная тройка «Далласа» с Модано. Она выиграла для клуба единственный Кубок Стэнли
Как создавалось сочетание Лехтинен – Модано – Халл. Играли недолго, зато ярко. Их успех в этом году стремится повторить команда Боунесса.
- 26 сентября 2020
-
07:15
-
07:07
-
07:01
-
06:52
-
06:50
-
06:45
-
06:40
-
06:32
-
06:28
-
06:25
-
06:11
-
06:02
-
05:52
-
05:48
-
05:30
-
05:29
-
05:15
-
05:05
-
05:00
-
04:30
-
04:07
-
00:05
-
00:04
- 25 сентября 2020
-
23:50
-
23:47
-
23:44
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:46
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:10
-
22:01
Партнерский контент