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Джо Павелски повторил рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков

Джо Павелски повторил рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртая встреча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». В ходе третьего периода счёт равный — 4:4.

Статистика Джо Павелски в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В составе «Далласа» дублем отметился Джо Павелски. Для 36-летнего форварда вторая шайба в матче стала 60-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он вышел на первое место по этому показателю среди американских хоккеистов, сравнявшись с Джо Малленом.

Третье место в национальном рейтинге также занимает легендарный нападающий «Далласа» Майк Модано, в активе которого 58 голов. Павелски проводит первый сезон в составе «звёзд». До этого он выступал за «Сан-Хосе Шаркс».

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