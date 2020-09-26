Клингберг: «Даллас» слишком часто хватал удаления
Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг подвёл итоги встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«В первую очередь, мы слишком часто хватали удаления. А в «Тампе» играют элитные форварды. Мы давали им слишком много владеть шайбой. Нужно в меньшинстве больше выигрывать вбрасывания, контролировать ход матча. Но сейчас об этом не переживаем. Завтра новый матч. А случившееся в этом матче уже история», — приводит слова Клингберга пресс-служба НХЛ.
Напомним, четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли прошёл на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой «Лайтнинг» в овертайме со счётом 5:4. Клингберг забросил шайбу и закончил встречу с показателем полезности «+1». Счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».
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