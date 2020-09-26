Купер — о тройке Кучерова: не знаю, смогли бы мы защищаться, играй они против нас

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги встречи с «Даллас Старз».



«Возможно, некоторые удаления с нашей стороны были лишними. Однако в этом и есть прелесть жёсткой игры. Они старались, как могли, мы старались, как могли. Ставки высоки, все игроки на эмоциях. Иначе и быть не может на этой стадии сезона.



Реализованное большинство? Когда-нибудь шайбы должны были начать залетать в ворота. Наши спецбригады всё делали правильно, от них просто отворачивалась удача.



У команды рабочий настрой. Мы ещё ничего не добились. Осталось одержать одну победу.



Тройка Пойнта, Палата и Кучерова? У них есть мастерство и скорость. У многих есть эти качества по отдельности, но у них троих есть это вместе. Против них тяжело защищаться. Я не знаю, смогли бы мы защищаться, играй они против нас», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

«Тампа» вырвала победу у «Далласа» в овертайме, Кучеров и Сергачёв набрали 4 очка на двоих