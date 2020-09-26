Киллорн: забиваю редко, но, когда партнёры делают это так часто, этого и не требуется

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн поделился впечатлениями от четвёртого матча серии с «Даллас Старз».



«Даже если на первой минуте большинства ничего не получается, это ещё ничего не значит. Наша вторая пятерка всегда готова подхватить эстафетную палочку, и это один из наших козырей. При этом ни один из этих трёх голов не дался нам просто так. Каждый можно назвать трудовым.



Забиваю не так часто, как хочется… Но, когда партнёры делают это так часто, этого и не требуется. Хотя было приятно забить.



Живём настоящим моментом. Нас не интересует, что было до этого. У нас в составе есть замечательные хоккеисты, способные решить исход матча», — приводит слова Киллорна официальный сайт НХЛ.

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