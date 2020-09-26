Кравец: хоккеисты «Витязя» думают, что могут обыграть кого-то только за счёт мастерства

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча закончилась победой уфимцев со счётом 6:2.

«Для зрителей хороший матч, много голов. Неплохо начали, предупреждали, что Уфа — сильная команда, у них много игроков, которые будут бороться, бежать. Возможностей было много, но упустили их и упустили победу.

Против Сошникова пора играть персонально? Не думаю, что мы должны персонально держать Сошникова. У «Салавата» много хороших игроков.

Почему выступление команды такое непредсказуемое в сентябре? Нам стабильно мешают играть много хоккеистов, у которых мало опыта в КХЛ. Поэтому играем с перепадами. В начале сезона была другая подготовка. Главное, ребята стараются. У нас не такой опытный состав.

Команда недооценила молодой «Салават»? Лично я настроился и готов с любой командой бороться и доказывать, что мы лучшие. Результат показывает, что наши хоккеисты думают, что могут кого-то обыграть за счёт мастерства без должного желания, но это не так», — цитирует Кравеца «ГорОбзор».