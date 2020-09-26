Стивен Стэмкос пропустит пятый матч финальной серии НХЛ «Тампа» — «Даллас»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос не сможет принять участие в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз», сообщает TSN.
В третьем матче серии Стэмкос провёл на льду лишь 2 минуты 47 секунд. Тем не менее нападающий сумел забросить одну шайбу и помог команде одержать победу. Стэмкос впервые в этом сезоне сыграл в плей-офф, долго восстанавливаясь после травмы.
Затем пропустил четвёртый матч серии. Теперь капитан не сыграет и в пятом матче.
30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, либо в финале Кубка Стэнли. Однако в матчах финала конференции Стэмкос так и не сыграл.
«Тампа» ведёт в серии — 4-1.
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