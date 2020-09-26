Олег Знарок: игра с «Амуром» была психологически важной для «Спартака» после проигрышей

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок подчеркнул важность победы команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Амуром». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу москвичей.

«Мы рады, что победили. Конечно, игра была психологически важной для нас после проигрышей, которые случились до этого. Молодцы, что забили и победили», — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.

«Спартак» прервал неудачную серию, включившую в себя четыре поражения. «Амур» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 7 очков. «Амур» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции (5).