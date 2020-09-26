Цыплаков: «Спартаку» после четырёх поражений подряд было трудно психологически

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:1.

«Хорошо сыграли, было мало обрезов, мало потерь на синей линии. Сегодня мы владели шайбой, делали трафик перед воротами. В целом хорошо действовали, ловили на себя шайбу. После четырёх поражений подряд было трудно психологически. Это много для хорошей команды. Нужно было переломить серию, подбадривали друг друга перед игрой. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас, эта победа — для них. За шесть дней паузы отточили моменты, которые не получались, много работали над физикой», — приводит слова Цыплакова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» прервал неудачную серию, включившую в себя четыре поражения. «Амур» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.

«Спартак», набрав 7 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Амур» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции (5).