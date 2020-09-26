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Пайгин подписал контракт с «Торпедо»

Пайгин подписал контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника Зията Пайгина, сообщил, что его клиент подписал контракт с «Торпедо».

«Пайгин продолжит карьеру в «Торпедо». Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон», — приводит слова Черных РИА «Новости».

В августе 2020 года Пайгин покинул «Локомотив», расторгнув контракт с ярославцами. При этом Пайгин перешёл в «Локо» лишь в мае. «Локомотив» командировал Пайгина в «Буран».

В минувшем сезоне защитник выступал за «Нефтехимик». Он провёл за нижнекамский клуб 56 матчей и набрал 12 (5+7) очков. В четырёх матчах плей-офф Пайгин результативными действиями не отметился. В среднем за матч Зият проводил на льду 16 минут.

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