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Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по результативным передачам за один плей-офф НХЛ

Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по результативным передачам за один плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». К середине второго периода счёт равный – 1:1. Напомним, что в серии ведут игроки «Тампы» – 3-1.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 26-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто смог 26 раз ассистировать партнёрам за один плей-офф.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (31 ассист за «Эдмонтон Ойлерз» в 1988 году). Легендарный канадец также занимает второе и третье места с 30 и 29 результативными передачами соответственно. В активе Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») в плей-офф 1991 года было 28 передач.

Примечательно, что Кучеров с 26 передачами в этом плей-офф также повторил результат Гретцки 37-летней давности. Таким образом Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по результативным передачам за один плей-офф НХЛ.

Кучеров повторил достижение Гретцки и Гилмора 27-летней давности
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