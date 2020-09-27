Последние шесть голов «Далласа» в финале забили 35-летний Перри и 36-летний Павелски
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не позволил «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.
Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард оформил дубль, а ещё одну шайбу «Старз» забросил 36-летний Джо Павелски. Примечательно, что самые возрастные игроки «Далласа» забросили последние шесть шайб своей команды в серии. В предыдущем матче дубль оформил Павелски, а Перри забросил одну шайбу.
Джо Павелски установил рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков
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