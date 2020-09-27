На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.



Одним из главных героев матча стал голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 39 бросков из 41 и одержавший 14-ю победу в этом плей-офф. Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по победам за один плей-офф НХЛ, повторив достижение Эда Бельфора 20-летней давности. Клубный рекорд принадлежит тому же Бельфору, в 1999 году одержавшему 16 побед в чемпионском плей-офф.

Худобин сам попросил у тренера сыграть в пятом матче. Антон два года не играл бэк-ту-бэк