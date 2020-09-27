Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по победам за один плей-офф НХЛ

Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по победам за один плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2) и не дал «молниям» стать обладателем Кубка Стэнли уже сегодня.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 39 бросков из 41 и одержавший 14-ю победу в этом плей-офф. Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по победам за один плей-офф НХЛ, повторив достижение Эда Бельфора 20-летней давности. Клубный рекорд принадлежит тому же Бельфору, в 1999 году одержавшему 16 побед в чемпионском плей-офф.

Худобин сам попросил у тренера сыграть в пятом матче. Антон два года не играл бэк-ту-бэк
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020