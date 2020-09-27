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Перри: «Даллас» попал в ситуацию «умри или сделай» и хорошо сыграл командой

Перри: «Даллас» попал в ситуацию «умри или сделай» и хорошо сыграл командой
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри прокомментировал победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3). Канадский форвард стал главным героем матча, оформив дубль с голом во втором овертайме.

«Мы попали в ситуацию «умри или сделай». Мы хорошо сыграли командой, ребята бьются, об этом мы их просили в перерыве. Я забил победный гол, но это мог быть любой, этого мы и просим от всех. Мы верим в себя, верим, что сможем выиграть, остальное неважно», — сказал Перри на послематчевой пресс-конференции.

На 10-й минуте второго овертайма канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.

Видео реакции жены Кори Перри на победный гол мужа во втором овертайме пятого матча финала
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