Перри: «Даллас» попал в ситуацию «умри или сделай» и хорошо сыграл командой
Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри прокомментировал победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3). Канадский форвард стал главным героем матча, оформив дубль с голом во втором овертайме.
«Мы попали в ситуацию «умри или сделай». Мы хорошо сыграли командой, ребята бьются, об этом мы их просили в перерыве. Я забил победный гол, но это мог быть любой, этого мы и просим от всех. Мы верим в себя, верим, что сможем выиграть, остальное неважно», — сказал Перри на послематчевой пресс-конференции.
На 10-й минуте второго овертайма канадский форвард выиграл борьбу на пятаке перед воротами «Тампы» и с близкого расстояния затолкал шайбу в цель, переиграв голкипера «молний» Андрея Василевского.
Видео реакции жены Кори Перри на победный гол мужа во втором овертайме пятого матча финала
- 27 сентября 2020
-
10:31
-
10:11
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
09:08
-
08:57
-
08:45
-
08:27
-
08:24
-
08:15
-
08:01
-
07:53
-
07:46
-
07:36
-
07:31
-
07:30
-
07:25
-
07:21
-
07:17
-
07:10
-
07:03
-
06:34
-
05:57
-
05:44
-
05:36
-
05:22
-
04:49
-
04:39
-
04:30
-
04:27
-
03:17
-
02:29
- 26 сентября 2020
-
23:48
-
23:30
Партнерский контент