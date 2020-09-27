Сергачёв: «Тампа» заиграла оборонительно, выйдя вперёд, и не смогла удержать счёт
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал проигрыш в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 2ОТ, 3-2). В третьем периоде российский защитник забросил первую в карьере шайбу в финалах плей-офф.
«Была равная игра, у нас были шансы и у соперника были шансы. Когда мы вышли вперёд, то заиграли более оборонительно, но не смогли удержать счёт. Мы провели хороший первый овертайм и часть второго. Просто не получилось выиграть. Мы были близки, но дело ещё не сделано», — сказал Сергачёв на послематчевой пресс-конференции.
Подопечным Рика Боунесса удалось отыграть шайбу Сергачёва усилиями Джо Павелски, а на 10-й минуте второго овертайма отличился канадский нападающий Кори Перри.
Видео реакции Радулова, Боунесса и «скамейки» «Далласа» на победный гол в матче с «Тампой»
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