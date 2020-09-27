Купер: пара проигранных единоборств в своей зоне стоили «Тампе» двух голов

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 2ОТ, 3-2).

«Конечно, в такой момент любые мысли, что ты в шаге от глобального успеха, нужно гнать подальше. Но не сказал бы, что мы изменили отношение к игре. Ожидали давления, и оно случилось. К сожалению, у них появился шанс и они его использовали. Пара проигранных единоборств в своей зоне стоили нам двух голов. Мы вполне, на мой взгляд, заслуживали победы. Впрочем, соперник наверняка скажет то же самое. При двойном овертайме не может быть иначе.



Восстановление сейчас — важнейшее, о чём нужно думать. Все чертовски устали. К тому же есть большое разочарование. Но мы проходили через такую же ситуацию в серии с «Айлендерс» и отреагировали наилучшим образом — взяли верх в шестой встрече. Мы уже два месяца идём к цели, придерживаясь плана, и верим, что он приведёт нас к успеху», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.