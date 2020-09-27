Хедман: «Тампа» не ушла в мечты о празднованиях, но сегодня был не наш день
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал проигрыш в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 2ОТ, 3-2).
«Они удачно сыграли на вбрасывании и забили. Да, гол Серги (Михаила Сергачёва. — Прим. «Чемпионата») был крайне важен, но мы знали, что нужно играть 60 минут. Мы не ушли в мечты о празднованиях и оставались в настоящем. И в целом, думаю, мы сохраняли концентрацию, а после счёта 2:2 даже увеличили её.
Конечно, не такого результата мы хотели. Но в то же время знали, что серия будет трудной. В овертайме и в ходе матча у нас были хорошие моменты. Но сегодня был не наш день. В итоге забили они. Но, в любом случае, с нетерпением ждём следующей встречи», – цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
Палат: в овертайме мы буквально заставили плавиться лёд, но просто не реализовали шансы
- 27 сентября 2020
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