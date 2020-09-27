Генменеджер «Оттавы» объяснил, почему клуб выкупил контракт Бобби Райана

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион объяснил, почему клуб выкупил контракт нападающего Бобби Райана.
«Это решение потребовало серьёзного анализа. Болельщики в Оттаве давно и заслуженно любят Бобби. Очень ценим его как хоккеиста, но ещё больше мы им гордимся за действия вне льда. Но клуб продолжает перестраиваться, и мы почувствовали, что такое решение будет наилучшим для организации. Желаем ему и его семье всего наилучшего в дальнейшем», — цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.
В этом сезоне 33-летний Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.
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