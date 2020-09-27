Павелски: ради победы Перри готов на всё. Он просто вышел и сделал

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски поделился мнением об игре партнёра по команде Кори Перри в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 2ОТ, 2-3).
«Этот парень ради победы готов на всё. Что бы ни творилось, он постарается найти способ выиграть. Это то, что он делает всю карьеру, и мы все чувствуем этот менталитет и в раздевалке, и на льду. Что бы ни потребовалось. Трудно представить более важный момент для этого, чем сегодня. Просто вышел и сделал», — цитирует Павелски пресс-служба НХЛ.
Автором победной шайбы стал ветеран НХЛ 35-летний нападающий «Далласа» Кори Перри. Канадский форвард оформил дубль, ещё одну шайбу «Старз» забросил 36-летний Джо Павелски. Примечательно, что самые возрастные игроки «Далласа» забросили последние шесть шайб команды в серии. В предыдущем матче дубль оформил Павелски, а Перри забросил одну шайбу.
- 27 сентября 2020
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