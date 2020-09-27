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Игорь Никитин: есть моменты, где ЦСКА надо ещё учиться

Игорь Никитин: есть моменты, где ЦСКА надо ещё учиться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 4:2.

«Хорошая игра. Обе команды её продемонстрировали. Есть моменты, где нам надо ещё учиться, над которыми надо работать. Но по самоотдаче, желанию — вопросов к ребятам нет. Готовимся дальше», — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах в КХЛ. «Йокерит» потерпел первое поражение после серии из трёх побед.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» с шестью очками находится на девятом месте. Но финский клуб пока провёл лишь пять матчей. «Йокериту» пришлось пропустить несколько встреч из-за вспышки коронавируса.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах, обыграв «Йокерит»
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