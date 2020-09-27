Найт: здорово себя показали защитники «Авангарда», меньшинство было потрясающим

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча закончилась победой «Авангарда» со счётом 2:0, Найт забросил одну из шайб.

«Хорошая игра получилась, Магнитогорск – сильная команда, у них есть глубина состава. Знали, что они будут работать все 60 минут, считаю, мы на протяжении всей игры здорово отыграли. Здорово себя показали защитники, меньшинство было потрясающим, Гарипов здорово отыграл. Много позитивных моментов.

Знаю, что у «Авангарда» и «Магнитки» богатая история, когда такие клубы встречаются, это всегда очень интересные, зрелищные матчи. Сегодня была дополнительная мотивация, плюс дома проигрывать никогда не хочется.

Мой гол? Мы отрабатывали эту комбинацию на тренировках. Секач отдал отличную передачу Толчинскому, а тот – шикарный пас мне, мне оставалось только переправить шайбу в ворота.

Думаю, я уже привык к системе Хартли. Всегда требуется время на адаптацию в новой команде, к новому тренеру, несмотря на то что у нас с Бобом есть общая история. Сейчас я уже чувствую себя комфортно в плане системы», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.