Андрей Разин: мы не просто выиграли, а выдержали давление со стороны «Ак Барса»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча закончилась победой «Северстали» со счётом 3:2 ОТ.
«Играли с хорошей командой, у которое большие мастера и большие задачи.
Мы не просто выиграли, а выдержали давление со стороны соперника, выдержали всю силовую борьбу и забили хорошие голы.
С большинством пока беда, но пусть будет так с большинством, а результат останется. Отметил бы болельщиков. Хорошо поддерживали нас. Их было слышно, хотя и пускают их мало.
Конечно, поражения переживаются ребятами, но у нас игры через день. Мы разобрали ошибки, и лучше проигрывать 0:5, чем 1:2 и пропускать в концовке. Такие поражения хуже переживаются. 0:5 – тут всё понятно, поехали дальше», – цитирует Резина РИА «Новости».
- 27 сентября 2020
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