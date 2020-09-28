Стэмкос больше не сыграет в финальной серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии капитана команды Стивена Стэмкоса.
«Сразу внесу ясность, в серии он больше не сыграет. Надеюсь, что в следующий раз мы увидим его на льду во время вручения трофея.
Мы пообщались этим утром, потому что в серии осталось максимум два матча. Он делал всё возможное, чтобы вернуться. И он вернулся, но, к сожалению, не смог продолжить. Уверен, что обо всём будет рассказано по окончании серии. Если честно, я не думал, что он вообще сыграет в этом плей-офф. Пожалуй, никто так не думал. Но он показал нам 167 секунд блестящего хоккея, забил важнейший гол и помог нам победить, написав прекрасную историю. Надеюсь, что мы сможем сохранить этот импульс. Его очень не хватает на льду, но в этой серии он участие больше не примет», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
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