Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стэмкос больше не сыграет в финальной серии Кубка Стэнли

Стэмкос больше не сыграет в финальной серии Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о состоянии капитана команды Стивена Стэмкоса.

«Сразу внесу ясность, в серии он больше не сыграет. Надеюсь, что в следующий раз мы увидим его на льду во время вручения трофея.

Мы пообщались этим утром, потому что в серии осталось максимум два матча. Он делал всё возможное, чтобы вернуться. И он вернулся, но, к сожалению, не смог продолжить. Уверен, что обо всём будет рассказано по окончании серии. Если честно, я не думал, что он вообще сыграет в этом плей-офф. Пожалуй, никто так не думал. Но он показал нам 167 секунд блестящего хоккея, забил важнейший гол и помог нам победить, написав прекрасную историю. Надеюсь, что мы сможем сохранить этот импульс. Его очень не хватает на льду, но в этой серии он участие больше не примет», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Павелски: ради победы Перри готов на всё. Он просто вышел и сделал
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020