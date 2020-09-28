Купер: надо оставаться верным плану. Привёл-то нас сюда именно он

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, как команда отреагировала на поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 ОТ).



«Разочарование было немалым, что тут лукавить. Боль от таких проигрышей весьма чувствительна в день матча, но к утру следующего дня нам на протяжении всего плей-офф удавалось оставить её в прошлом. Мы не можем переписать историю. Нет смысла рассуждать об этом в контексте «а что, если...». В этом плей-офф уже было столько моментов, на которые можно оглядываться и восклицать: «Чёрт возьми, не могу поверить, что нам это удалось».



Таких моментов у нас было больше, чем смазанных бросков или попаданий в штангу, после которых хочется рвать на голове волосы. Не надо. Оставайся верным плану. Привёл-то нас сюда именно он. Когда ты настолько близок к цели, что уже чувствуешь вкус этой победы, стоит просто вспомнить, что мы по-прежнему ведём в серии 3-2 и неплохо чувствуем себя по поводу собственной игры», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.



Шестой матч состоится 29 сентября. Начало — в 3.00 по московскому времени.

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