Защитник «Амура» Игнатович оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» — «Амур».



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Амура» Максима Игнатовича по п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, а также подвергнуть его денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

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Напомним, что на 49-й минуте встречи защитник «Амура» и нападающий «Спартака» Михаил Котляревский устроили драку, закончившуюся для обоих удалениями.



Высшим достижением Игнатовича остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года. «Амур» же в этом сезоне сыграл 11 матчей, в которых одержал только две победы.