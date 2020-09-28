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«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
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Защитник «Амура» Игнатович оштрафован

Защитник «Амура» Игнатович оштрафован
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» — «Амур».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Амура» Максима Игнатовича по п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, а также подвергнуть его денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что на 49-й минуте встречи защитник «Амура» и нападающий «Спартака» Михаил Котляревский устроили драку, закончившуюся для обоих удалениями.

Высшим достижением Игнатовича остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года. «Амур» же в этом сезоне сыграл 11 матчей, в которых одержал только две победы.

Защитник «Амура» Игнатович был на площадке во время всех голов «Динамо»
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