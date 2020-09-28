Пайгин: спасибо руководству «Торпедо», что поверили в меня
Защитник «Торпедо» Зият Пайгин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).
«Сегодня получилось неплохо войти в игровой ритм. Первый период прошёл легко, а дальше партнёры помогли. Через игры потихоньку наберу игровые кондиции и буду помогать команде.
Вчера узнал об интересе ко мне со стороны «Торпедо», вчера же подписал контракт и вчера же приехал в Нижний Новгород. До этого готовился по своей программе в Москве и ждал предложений. Спасибо руководству «Торпедо», что поверили в меня», — цитирует слова Пайгина пресс-служба КХЛ.
26 сентября о переходе игрока в нижегородский клуб сообщил агент хоккеиста Александр Черных. Он уточнил, что Пайгин подписал контракт на один сезон.
«Торпедо» объявило о подписании контракта с Зиятом Пайгиным
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