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Пайгин: спасибо руководству «Торпедо», что поверили в меня

Пайгин: спасибо руководству «Торпедо», что поверили в меня
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1).

«Сегодня получилось неплохо войти в игровой ритм. Первый период прошёл легко, а дальше партнёры помогли. Через игры потихоньку наберу игровые кондиции и буду помогать команде.

Вчера узнал об интересе ко мне со стороны «Торпедо», вчера же подписал контракт и вчера же приехал в Нижний Новгород. До этого готовился по своей программе в Москве и ждал предложений. Спасибо руководству «Торпедо», что поверили в меня», — цитирует слова Пайгина пресс-служба КХЛ.

26 сентября о переходе игрока в нижегородский клуб сообщил агент хоккеиста Александр Черных. Он уточнил, что Пайгин подписал контракт на один сезон.

«Торпедо» объявило о подписании контракта с Зиятом Пайгиным
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