Названы лучшие игроки четвёртой недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков четвёртой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Владислав Подъяпольский («Северсталь»), одержавший победы в двух матчах недели (в том числе одном гостевом – на ноль). По его воротам нанесено 53 броска (в среднем за игру 26,5), из которых вратарь отразил 96,23% (лучший результат недели). Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,97. Сухая серия Подъяпольского составила 107 минут 10 секунд (лучший результат недели).



Лучшим защитником стал Бреннан Менелл («Динамо» Минск), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели (в том числе двух гостевых) и отметившийся в них голом и результативной передачей. Защитник минского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Менелл нанёс 11 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 25 минут 55 секунд (оба результата — лучшие по итогам недели), на его счету также 2 заблокированных броска.



Лучший нападающий — Никита Сошников («Салават Юлаев»), одержавший вместе с командой победы в двух матчах недели и набравший в них 7 (2+5) очков (лучший результат). На счету нападающего клуба из Уфы дубль во встрече с «Трактором» (одна из шайб стала победной) и ассистентский покер в матче с «Витязем». Сошников нанёс 17 бросков по воротам (лучший результат недели) и заблокировал 2 броска соперников.



Лучшим новичком признан защитник Дмитрий Саморуков (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в обоих матчах недели (в том числе одном гостевом) и набравший в них 3 (1+2) очка. 21-летний защитник московского клуба набирал очки в обоих матчах, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5» и в среднем проводил на льду 17 минут 18 секунд.

Названы лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ