Койву — о Худобине: когда видишь, как он сражается, то и сам хочешь сражаться перед ним

Экс-нападающий «Миннестоты Уайлд» Микко Койву поделился мнением о голкипере «Даллас Старз» Антоне Худобине.



«На мой взгляд, в его игре больше всего выделяется уровень самоотдачи. Он сражается за каждую шайбу и никогда не сдается.



Он совсем не крупный вратарь, просто зажигает вас как игрока. Когда видишь, как он сражается, то и сам хочешь сражаться перед ним и делать всё возможное ради него», — приводит слова Койву пресс-служба НХЛ.



Хоккеисты вместе выступали за «Миннесоту» с 2009 по 2011 год.



Напомним, пятый матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, «Даллас» сократил отставание в серии («Тампа» ведёт 3-2).



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