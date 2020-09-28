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Купер: не думаю, что у Сергачёва есть потолок

Купер: не думаю, что у Сергачёва есть потолок
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил перспективы российского защитника команды Михаила Сергачёва.

«В течение последних восьми лет я имел удовольствие наблюдать за Виктором Хедманом. Между ними есть много общего в том, как начались их карьеры, в каком направлении они движутся. Не думаю, что у Сергачёва есть потолок. Думаю, что он и дальше будет прогрессировать.

Когда Сергачёв начинал, мы, можно сказать, берегли его в третьей паре. Его не выпускали под сильнейшие звенья других команд, он редко появлялся в большинстве, потому что ему нужно было научиться игре в обороне. Его умение играть в атаке никуда не денется. Его игра изменилась кардинальным образом, когда он понял, что нужно делать в обороне», — цитирует Купера пресс-служба официального сайта НХЛ.

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