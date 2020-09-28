Даугавиньш: «Авангард» — одна из лучших команд КХЛ. Это будет хороший тест для «Витязя»

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом».
«250-й результативный балл в КХЛ? О юбилеях не думаю, стараюсь приносить пользу команде и всё делать для победы. 4 очка в Уфе, гол и юбилей? Так ведь команда проиграла, и потому все эмоции после матча были на нуле. Конечно, когда случаются такие вот маленькие юбилеи, это приятно, маленький индивидуальный бонус для настроения.
Матч с «Авангардом»? Это одна из лучших команд лиги, будет хороший тест для нас. Сможем ли мы настроиться на игру с таким соперником? Это очень важный вопрос. Он волнует и тренеров, и меня лично. Нужно побеждать!
Кроме того мы будем играть с командой Боба Хартли. Мы три года вместе сотрудничаем в сборной Латвии», — приводит слова Даугавиньша пресс-служба подольского клуба.
Матч «Авангард» — «Витязь» состоится 1 октября в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало встречи — в 19:30 мск.
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