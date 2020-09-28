На стройплощадке «Арены-Омск» завершено устройство фундаментной плиты ледового поля

Пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере» поделилась видео со стройки нового хоккейного стадиона в Омске взамен демонтированной «Арены-Омск».
«На площадке строительства «Арены-Омск» завершено устройство фундаментной плиты ледового поля. Всего на участке залито свыше 1000 кубометров бетона повышенной прочности. На данном этапе на объекте выполняется устройство основания под фундаментную плиту основного здания», — говорится в сообщении клуба.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Авангарда» в «Твиттере».
Строительство «Арены-Омск» происходит на основе концессионного соглашения между «Газпром нефтью», правительством России и правительством Омской области. Основную часть финансирования на паритетных условиях несут «Газпром нефть» и федеральное правительство. При осуществлении сторонами оговорённого объёма финансирования проекта строительство комплекса планируется завершить осенью 2022 года. Новая арена станет одной из площадок проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в декабре 2022 — январе 2023 года.
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