Тимашов: в игре «Сибири» ничего не изменилось. Это мы, игроки, недорабатываем

Защитник новосибирской «Сибири» Николай Тимашов прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Автомобилистом» (6:4).

«Хороший матч. Для болельщиков особенно, было много голов. Обе команды старались. Забивать приятно всегда, особенно бывшей команде. Первые матчи после возвращения в «Сибирь» тяжело давались. Всё-таки переболел, да и не играл давно. Моё мнение, по сравнению с прошлым сезоном в игре «Сибири» ничего не изменилось. Это мы, игроки, недорабатываем. Нам надо исправляться», — приводит слова Тимашова пресс-служба КХЛ.

Это уже третий кряду проигрыш екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» дома — со СКА. Обе встречи состоятся 30 сентября.