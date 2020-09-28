Тимашов: в игре «Сибири» ничего не изменилось. Это мы, игроки, недорабатываем

Защитник новосибирской «Сибири» Николай Тимашов прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Автомобилистом» (6:4).
«Хороший матч. Для болельщиков особенно, было много голов. Обе команды старались. Забивать приятно всегда, особенно бывшей команде. Первые матчи после возвращения в «Сибирь» тяжело давались. Всё-таки переболел, да и не играл давно. Моё мнение, по сравнению с прошлым сезоном в игре «Сибири» ничего не изменилось. Это мы, игроки, недорабатываем. Нам надо исправляться», — приводит слова Тимашова пресс-служба КХЛ.
Это уже третий кряду проигрыш екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» дома — со СКА. Обе встречи состоятся 30 сентября.
- 28 сентября 2020
-
21:13
-
20:47
-
20:18
-
20:08
-
19:27
-
19:17
-
19:05
-
18:57
-
18:28
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
17:02
-
16:27
-
16:16
-
15:53
-
15:33
-
15:12
-
14:57
-
14:40
-
14:24
-
13:55
-
13:40
-
13:21
-
12:53
-
12:28
-
11:50
-
11:24
-
10:53
-
10:19
-
09:54
-
09:37
-
09:25
-
08:38
- 27 сентября 2020
-
23:35