Николишин: вероятность отыграться есть всегда, «Даллас» нельзя сбрасывать со счетов

Финалист Кубка Стэнли — 1998 Андрей Николишин прокомментировал ход финальной серии плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (3-2).
«На мой взгляд, удаление Бенна очень спорное. И судейские ошибки были. В том числе в случае с этим удалением в овертайме. Но арбитры тоже люди. На протяжении всех лет существования НХЛ такие ошибки случаются. Нынешний сезон — не исключение.
За счёт чего восстановился «Даллас» после неудачи в четвёртом матче, надо у их доктора спрашивать. Но психологически североамериканцы привыкли, что поражения заканчиваются, как только они покидают раздевалку, и уже с новыми силами и эмоциями готовятся к следующей встрече. Это мы можем неделями и месяцами оплакивать проигрыши. А за океаном такое переживают гораздо быстрее. Считаю, «Даллас» стал играть строже в средней зоне и чаще выигрывать «пятак». Все подборы и добивания остались за «Старз». Плюс они мощнее «Тампы», которая в свою очередь более быстрая. Ну и опыт игр в плей-офф на стороне «Далласа».
Вероятность отыграться есть всегда, поэтому «Даллас» сбрасывать со счетов нельзя. Думаю, у «Тампы» всё-таки повыше шансы выиграть нынешний Кубок Стэнли. В целом она чуть-чуть превосходит «Даллас». Впрочем, в оставшихся одном или двух матчах могут возникнуть различные обстоятельства, поэтому делать прогнозы бессмысленно», — приводят слова Николишина «Известия».
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