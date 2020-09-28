Крикунов: хороший вопрос, почему у «Динамо» забивает лишь одно звено. Но это к игрокам

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:5 Б).

«Начали мы не очень собранно, немного расхлябанно, потому и проигрывали с таким большим счётом – 1:4. Потом собрались и вытащили игру. В овертайме имели три очень хороших момента, чтобы закончить матч. Не забили и проиграли по буллитам. Но всё равно молодцы, вылезли из тяжелейший ситуации, проявили волю и характер. К сожалению, забило у нас только одно звено.

Мы точно не штрафуем игроков за удаления. Да, сегодня Чайковски у нас отличился. Три удаления за один период – это перебор.

Не скажу, что мы совсем плохо входим в игру. В первом периоде у нас были моменты, по броскам даже выиграли эти 20 минут. Но нам действительно не очень нравится, как играем в начале матча. Может быть, со стороны это и по-другому смотрится.

Хороший вопрос, почему в нашей команде забивает только одно первое звено. Только этот вопрос больше к игрокам», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.