Московское «Динамо» отыгралось с 1:4, но проиграло «Спартаку» в серии буллитов

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Спартака» Сергей Широков. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Робин Ганзл (1+2) и Йори Лехтеря (0+3). Шайбы в «Динамо» забросили Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Андрей Миронов и Даниил Тарасов.

Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия бело-голубых. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Спартак» — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 1 октября.