Московское «Динамо» отыгралось с 1:4, но проиграло «Спартаку» в серии буллитов
«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Спартака» Сергей Широков. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Робин Ганзл (1+2) и Йори Лехтеря (0+3). Шайбы в «Динамо» забросили Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Андрей Миронов и Даниил Тарасов.
Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия бело-голубых. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Спартак» — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 1 октября.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Шипачёв (Кагарлицкий, Яшкин) – 05:30' (5x3) 1:1 Широков (Лехтеря, Ганзл) – 12:39' (5x3) 2:1 Радил (Кутейкин, Широков) – 23:36' (5x5) 3:1 Юсе (Лехтеря, Ганзл) – 26:31' (5x4) 4:1 Ганзл (Юсе, Лехтеря) – 41:09' (5x3) 4:2 Яшкин (Тарасов, Миронов) – 45:56' (5x5) 4:3 Миронов (Тарасов, Сергеев) – 49:56' (5x5) 4:4 Тарасов (Хиетанен, Чайковски) – 54:38' (5x4) 5:4 Широков – 65:00' (ПБ)
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