Пивцакин: очень соскучился по хоккею. Спасибо «Спартаку», что поверили в меня и дали шанс

Защитник «Спартака» Никита Пивцакин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б).
«Очень соскучился по хоккею, тренировался, но игр не было. Спасибо, что поверили в меня и что дали шанс и выпускали поиграть. Здорово играли, вели 4:1, но не устояли, здорово, что победили, ребята молодцы.
Дерби? Нет, разницы нет, тяжело входить было бы против любого соперника, но на эмоциях играл, в основном по физике хорошо себя чувствовал.
Думаю, такие матчи — это дополнительная мотивация. Мне не 20 лет, старался играть более надёжно, когда наберусь уверенности и физики буду помогать нападающим впереди. Дальше все будут говорить тренеры, старался играть и получать удовольствие.
Больше настраиваешься, когда играешь против такой агрессивной и хорошей команды как Динамо. Я рад, что могу приносить пользу, знаю, что всё будет зависеть только от меня», — передаёт слова Пивцакина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 28 сентября 2020
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