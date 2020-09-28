Пивцакин: очень соскучился по хоккею. Спасибо «Спартаку», что поверили в меня и дали шанс

Защитник «Спартака» Никита Пивцакин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:4 Б).

«Очень соскучился по хоккею, тренировался, но игр не было. Спасибо, что поверили в меня и что дали шанс и выпускали поиграть. Здорово играли, вели 4:1, но не устояли, здорово, что победили, ребята молодцы.

Дерби? Нет, разницы нет, тяжело входить было бы против любого соперника, но на эмоциях играл, в основном по физике хорошо себя чувствовал.

Думаю, такие матчи — это дополнительная мотивация. Мне не 20 лет, старался играть более надёжно, когда наберусь уверенности и физики буду помогать нападающим впереди. Дальше все будут говорить тренеры, старался играть и получать удовольствие.

Больше настраиваешься, когда играешь против такой агрессивной и хорошей команды как Динамо. Я рад, что могу приносить пользу, знаю, что всё будет зависеть только от меня», — передаёт слова Пивцакина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.