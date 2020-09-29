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«Ангел Спартака» показывала растяжку, Гудачек кувыркался на льду. Фото матча с «Динамо»

«Спартак» — «Динамо»
«Ангел Спартака» показывала растяжку, Гудачек кувыркался на льду. Фото матча с «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

28 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 Б в пользу хозяев.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды.

«Хорошо, что выиграли. Такие матчи нужно в основное выигрывать. Неудачно сыграли в 3-м периоде? Нас подломил второй гол. Есть моменты, когда неверно сыграли крайние нападающие, будем исправлять и разбираться. Два очка очень важны.

400-я победа в КХЛ? Не помню. Проще к этому отношусь. Даже не знал. Здорово, что выиграли», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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