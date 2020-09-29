«Ангел Спартака» показывала растяжку, Гудачек кувыркался на льду. Фото матча с «Динамо»

28 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:4 Б в пользу хозяев.
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды.
«Хорошо, что выиграли. Такие матчи нужно в основное выигрывать. Неудачно сыграли в 3-м периоде? Нас подломил второй гол. Есть моменты, когда неверно сыграли крайние нападающие, будем исправлять и разбираться. Два очка очень важны.
400-я победа в КХЛ? Не помню. Проще к этому отношусь. Даже не знал. Здорово, что выиграли», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 29 сентября 2020
-
11:16
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:46
-
08:30
-
08:25
-
08:04
-
08:02
-
07:59
-
07:50
-
07:46
-
07:42
-
07:36
-
07:27
-
07:20
-
07:12
-
07:03
-
06:59
-
06:53
-
06:39
-
06:38
-
06:28
-
06:27
-
06:20
-
06:16
-
06:15
-
06:10
-
06:08