Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА арендовал у «Калгари» нападающего Дмитрия Завгороднего

СКА арендовал у «Калгари» нападающего Дмитрия Завгороднего
Хоккей / КХЛ 0

Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» объявил в «Твиттере» о передаче в аренду 20-летнего российского нападающего Дмитрия Завгороднего в санкт-петербургский СКА.

При этом, срок арендного соглашения не уточняются.

Форвард начинал свою карьеру в системе омского «Авангарда», однако уже в раннем возрасте перебрался в Северную Америку и пробивался в НХЛ через Юниорскую лигу Квебека, выступая за «Римуски Океаник». В марте 2019 года Завгородний подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари Флэймз», однако до сих пор не дебютировал ни в НХЛ, ни в АХЛ.

В сезоне-2019/2020 российский нападающий выступал за всё тот же «Римуски Океаник», в составе которого провёл 40 встреч, набрав 67 (29+38) очков при показателе полезности «+40».

Завгородний — о коронавирусе: в Канаде люди с ума сходят, раскупили все прилавки
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020