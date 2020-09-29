СКА арендовал у «Калгари» нападающего Дмитрия Завгороднего
Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» объявил в «Твиттере» о передаче в аренду 20-летнего российского нападающего Дмитрия Завгороднего в санкт-петербургский СКА.
При этом, срок арендного соглашения не уточняются.
Форвард начинал свою карьеру в системе омского «Авангарда», однако уже в раннем возрасте перебрался в Северную Америку и пробивался в НХЛ через Юниорскую лигу Квебека, выступая за «Римуски Океаник». В марте 2019 года Завгородний подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари Флэймз», однако до сих пор не дебютировал ни в НХЛ, ни в АХЛ.
В сезоне-2019/2020 российский нападающий выступал за всё тот же «Римуски Океаник», в составе которого провёл 40 встреч, набрав 67 (29+38) очков при показателе полезности «+40».
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