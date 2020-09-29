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Брейден Пойнт установил рекорд «Тампы» по голам за один плей-офф НХЛ

Брейден Пойнт установил рекорд «Тампы» по голам за один плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». После первого периода «Тампа» впереди – 1:0. Напомним, что в серии также ведут игроки «Тампы» – 3-2.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Брейден Пойнт. Для 24-летнего форварда эта шайба стала 14-й в нынешнем плей-офф НХЛ, благодаря чему он установил клубный рекорд по голам за один розыгрыш. В 2015 году 13 раз отличился нападающий Тайлер Джонсон.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 27-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто смог 27 раз ассистировать партнёрам за один плей-офф.

Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, сделавшим 27 голевых передач за один плей-офф
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