Василевский установил рекорд по количеству минут на льду для вратаря в Кубке Стэнли
26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил фантастический рекорд по количеству проведённых минут на льду для вратарей в одном розыгрыше Кубка Стэнли, информирует NHL Public Relations в «Твиттере».
Василевский отыграл в текущем плей-офф 1668 минут и 12 секунд (25 матчей), что является новым абсолютным рекордом Кубка Стэнли по этому показателю. Прошлое достижение принадлежит известному в прошлом финскому голкиперу Микке Кипрусоффу — 1655 минут (26 матчей) за «Калгари Флэймз» в 2004 году.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 26-летний российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский проводит 25-й матч, выиграв 17 из них. В среднем он пропускает 1,97 шайбы за игру и имеет коэффициент надёжности 92,5%.
Василевский установил рекорд, который будет невозможно побить при обычном формате плей-офф
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