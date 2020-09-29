Кучеров и Пойнт повторили достижение Ковалёва с Мессье 26-летней давности

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». В ходе второго периода «Тампа» впереди – 2:0. Напомним, что в серии также ведут игроки «Тампы» – 3-2.



В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Брейден Пойнт, а результативную передачу в этом эпизоде записал на свой счёт Никита Кучеров. Канадец и россиянин продлили результативные серии до пяти матчей, повторив таким образом достижение Алексея Ковалёва с Марка Мессье 26-летней давности.

В 1994 году выступавшие за «Нью-Йорк Рейнджерс» Ковалёв и Мессье также набирали очки в финале плей-офф минимум в пяти матчах кряду. Мессье сделал серию из шести матчей, а Ковалёв остановился на пяти встречах. С тех пор одноклубники ни разу не набирали очки в пяти матчах кряду в финале Кубка Стэнли.