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Эмоции Кучерова после завоевания первого Кубка Стэнли в карьере. Видео

Эмоции Кучерова после завоевания первого Кубка Стэнли в карьере. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Закончился шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:0. Команда Джона Купера стала обладателем Кубка Стэнли 2020 года.

За «Тампу» в финальной серии приняли участие четыре российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форварды Никита Кучеров и Александр Волков. Перечисленные хоккеисты впервые в карьере стали чемпионами НХЛ.

В эпизоде с первым голом результативной передачей отметился российский нападающий «молний» Никита Кучеров, набравший 34-е очко в плей-офф. Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, опередив на одно очко Брейдена Пойнта. После завершения матча российский форвард не мог сдержать эмоций.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» NHL GIFs.

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, Пойнт выиграл снайперскую гонку
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